Top Secret: Las molestias que generó el nuevo libro de exfiscal Martínez

Y a propósito del libro que el exfiscal acaba de publicar, dos de los protagonistas de sus páginas andan molestos por las afirmaciones que Martínez Neira hace y que, según ellos, no son ciertas.

Uno de los personajes inconformes con textos de “Las dos caras de la paz” de Martínez Neira es el exvicepresidente Vargas Lleras de quien se ha dicho que la amistad que lo unía con el exfiscal, dista mucho de ser como antes. En su libro, Martínez dio a entender que Vargas Lleras se había comprometido a respaldar sus objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP en el Congreso, con las que se intentó impedir que esa ley se aprobara. Vargas Lleras asegura que eso nunca pasó.

Y el segundo personaje que se sorprendió con las versiones de Martínez, es el expresidente Juan Manuel Santos. Uno de los episodios que habría sido distorsionado por el exfiscal es el del encuentro entre los exmandatarios Uribe y Santos en el aeropuerto de Rionegro después de que el NO a la paz obtuviera mayor votación que el Sí, en el plebiscito.

Según Martínez Neira, Uribe quería dialogar con Santos sobre el Acuerdo y este habría cerrado la puerta. La versión del exfiscal favorable a Uribe Vélez no es de primera mano pues Martínez no estuvo presente en Rionegro el día en que los dos exmandatarios se vieron. El que sí fue testigo de lo que pasó aquel día, no ha dicho nada: el exministro de Defensa Luis Carlos Villegas quien, sin embargo, podría romper su silencio para completar “las dos caras de la paz”

