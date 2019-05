Presidente Duque pide a la Corte Suprema declarar crimen de Álvaro Gómez como ‘lesa humanidad’

En la conmemoración de los 100 años del natalicio del líder político, Álvaro Gómez Hurtado, el presidente Iván Duque le pidió a la Corte Suprema de Justicia que declare su asesinato como un crimen de lesa humanidad.

“Hoy cuando celebramos 100 años de su nacimiento tenemos que hacer sentir una voz que se la puedo manifestar con respeto pero con la misma contundencia que siento para rechazar la violencia, a la Corte Suprema de Justicia, pidiendo que el crimen de Álvaro Gómez Hurtado sea declarado crimen de lesa humanidad, y que se encuentren a los verdaderos autores materiales e intelectuales”, señaló el presidente Ivan Duque.

La familia de Gómez señaló que es una decisión importante por parte del jefe de Estado y que espera que se conozca la verdad del caso.

“Yo creo que en el caso de Álvaro Gómez Hurtado es evidente que no ha habido verdad, no ha habido justicia y la familia no espera ninguna reparación, pero si queremos saber quién y por qué lo asesinaron”, expresó Miguel Gómez.

Durante el encuentro, el mandatario de los colombianos presentó un óleo en conmemoración a Gómez Hurtado y señaló que permanecerá en la sala de juntas de la Presidencia.

También fue presentado un libro que narra la historia del líder político que murió el 2 de noviembre de 1995.