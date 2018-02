Conoce a Wikie, la primera orca en imitar sonidos humanos

Un estudio diseñado por investigadores del Grupo de Estudio del Comportamiento Animal y Humano (GECAH) y publicado en la revista Proceedings of the Royal Society, explica cómo Wikie, una orca que se encuentra en el acuario Marinelad, ubicado en Antibes, Francia, logró imitar algunos sonidos propios de los seres humanos, tales como hello (hola), bye (chao) y contar del uno al tres.

Lo anterior se logró por medio de un método conocido como Do To I Do (Hacerlo como yo lo hago), con el cual se buscaba hacer un “experimento de aprendizaje y mimetismo en una ballena que escucha sonidos familiares o novedosos pronunciados por humano y solicitó reproducirlos al comando Haz Esto.

Una de las conclusiones a las que se llegó con la investigación es que “aunque el sujeto no hizo copias perfectas de todos los nuevos sonidos conespecíficos y humanos, fueron copias reconocibles evaluadas tanto por observadores ciegos independientes externos, como por el análisis acústico”.

Además, en entrevista con el diario Excelsior, Jose Abramson, uno de los investigadores, señaló que no descarta que algún día sea posible sostener una conversación con Wikie. Además, recordó que “ya se ha hecho antes con papagayos y delfines usando el lenguaje de signos americano, con frases como ‘tráeme ese objeto’ o ‘pon ese objeto encima o debajo del otro'”.

