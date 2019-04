Noticias Uno fue víctima de un nuevo montaje fabricado este fin de semana a partir de cuentas falsas de las redes sociales. Primero, un usuario anónimo de Twitter hizo una pregunta malintencionada con clara intención de difamar a alguien más tarde.

@juanjlo4: “a que no adivinan quién es esta periodista gráfica y para cual (sic) canal trabaja? Ella, (sic) participó activamente del vandalismo en la Plaza de Bolívar de Bogotá!!!”

A pesar de que se identifica también con una imagen falsa y cuya cuenta tiene solo 395 seguidores, el trino de quien se oculta bajo el nombre de juanjolo4 fue replicado 1.400 veces desde cuentas con la misma tendencia política. El montaje estaba en marcha.

24 horas después apareció la verdadera cara de la falsedad pero con su verdadero nombre y apellido y con la mención de la víctima de su difamación.

Ernesto Yamhure: “Empleada de la fábrica de noticias falsas “Noticias Uno” participando activamente en los actos de vandalismo en Bogotá. Señores @FiscaliaCol, ¡Actúe!”

La persona que escribió la mentira y la difundió en redes sociales, no publicó ninguna prueba de sus afirmaciones. Ni siquiera explicó por qué dedujo que la mujer que aparece en la secuencia, podría estar vinculada a este medio de comunicación. Su trino fue repetido 2.600 veces por muchos anónimos y tres horas más tarde, por un senador del uribismo que se encargó de mantener viva la falsedad de su escribiente Yamhure quien cuenta con amigos poderosos que podrían ayudarle en sus tareas.

José O Gaviria: “Ellos difunden las noticias falsas. Se las fabrican en Miami…”

Como se deduce de las imágenes, la joven que aparece en ellas no tiene escarapela o chaleco de identificación que demuestre vinculación profesional alguna; en cambio, porta una cámara de fotografía que no se usa en medios de televisión. Noticias Uno no aparece por arriba, por abajo ni por la mitad. La red independiente sigue adelante con su trabajo honorable y profesional. Redondo es el montaje, gallina lo pone y frito se come.

