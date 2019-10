Top Secret: Hubo jurados de votación analfabetas

En Riohacha la jornada de elecciones de hoy debió ser muy especial. Como suele ocurrir en la Guajira, lo que allí sucedió días antes, no tiene mucha explicación ni ningún sentido de lo racional.

Ella y su hija son indígenas Wayuú y fueron sorprendidas hace unos días cuando una familiar les informó que la madre había sido seleccionada por la Registraduría departamental como jurado de votación aunque es analfabeta.

Ambas están angustiadas porque en la Registraduría de Riohacha no les creen que la seleccionada como jurado nunca fue a la escuela y por eso no sabe leer ni escribir. En cambio, le dijeron que si no llegaba a cumplir con su deber, debía pagar una multa que vale lo que ella no tiene pues no cuenta con ningún ingreso.

Ella no es la única persona que está en su situación.

Rosa Cristiana tampoco sabe leer ni menos escribir y tampoco supo cómo excusarse para que no la sancionaran.

En la Registraduría local, entre tanto, no se mostraron preocupados con la condición de las dos jurados

Por la magia que se vive en Macondo, tal como lo describió el nobel García Márquez, no fue posible saber si en Riohacha cambiaron a las jurados o si ellas dos tuvieron que estar hoy en las mesas escrutando votos aunque no sabían qué era escrutar ni tampoco cuál es el significado de una elección.

