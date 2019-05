Top Secret: Duque se olvidó de su trino en contra de las comisiones

Tras el explosivo artículo de The New York Times en que se denuncia la existencia de instructivos del Ejército colombiano que impulsarían la reactivación del método criminal denunciado hace una década, que consistía en ejecutar civiles extrajudicialmente y presentarlos como bajas producidas en combate contra la guerrilla, el escándalo internacional no ha aminorado pese a la defensa que el gobierno Duque ha hecho de las Fuerzas Armadas.

“No pueden atacar la cultura de la legalidad que estamos impulsando”, aseguró el presidente Duque

En vista de que la imagen del gobierno se ha visto seriamente afectada, sobre todo, en Estados Unidos, principal aliado de Colombia, el Presidente decidió crear una comisión de expertos para revisar los procedimientos internos que rigen a las Fuerzas Militares.

El anuncio del mandatario cayó bien en muchos sectores. Otros, recibieron con escepticismo la medida porque según argumentan, aunque las comisiones de expertos lleguen a conclusiones serias, nunca sirven para nada. Se entiende que la oposición asuma esa posición. Lo extraño es que el propio mandatario haya expresado dudas al respecto. Para sorpresa de muchos, reapareció un trino del ciudadano Iván Duque, publicado en el año 2012 cuando él era funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, Bid, en Washington

“Si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión”. Napoleón

Queda claro que la frase que Duque le atribuyó a Napoleón, se perdió en su mente presidencial.

Gracias por elegir la independencia.

Recuerde que puede ver Noticias UNO los sábados, domingos y festivos a las 8:00 p.m. por el Canal 1, programa ganador de nueve premios India Catalina.

El noticiero es dirigido por Cecilia Orozco y presentado por Mábel Lara, Germán Arango y Cristina Hurtado.

Lea aquí más informes de Noticias UNO