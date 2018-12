Piden a SuperSalud informe de cuáles son las EPS que funcionan y cuáles no

La contraloría le pidió a la Superintendencia de Salud que informe de una vez cuáles son las EPS que funcionan y cuáles no, porque en las cuentas de sus procesos de intervención, que no encuentran final, no es posible hacerlo.

