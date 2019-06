¿Puede Soledad Tamayo sustituir a congresista investigada por delitos electorales?

Más se demoró en jurar como senadora la exconcejal de Bogotá, Soledad Tamayo, que en abrirse la polémica por la decisión del presidente del senado de llamarla a ocupar la curul de la detenida Aida Merlano. Las dudas las planteo la senadora Verde, Angélica Lozano quien aseguró que “en la Constitución procede la silla vacía”.

La observación no le gustó a Ernesto Macías ni al senador conservador Juan Diego Gómez, quienes criticaron la actitud de la segunda vicepresidenta de Senado,

“Así no vamos a ser capaces de sacar este país adelante y destrabar la agenda legislativa”, dijo Juan Diego Gómez, mientras que Macías afirmó que “aquí no podemos armar un debate jurídico entorno a un tema que decide otra instancia”.

La Senadora Lozano, después de reconocer las calidades de la nueva congresista, puso en duda la legalidad de la posesión y denunció que el Consejo de Estado no ordenó su llamado a ocupar la curul del Partido Conservador, “en el fallo no da esa orden, anula la elección pero no ordena ni comunicarle al congreso ni dar posesión al que sigue”.

La Senadora Tamayo le restó importancia a la polémica y aseguró que en las urnas se ganó el derecho a estar en el Congreso, “nosotros sacamos 60.096 votos, creo que es un número importante”, aseguró la nueva senadora.

Al comunicar el falló que hundió las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, el magistrado Antonio Lizarazo explicó los alcances del artículo 134 de la Constitución, que en su inciso segundo habla de las curules que no pueden ser reemplazadas, “en ningún caso podrán ser reemplazadas las curules en los casos de faltas temporales como consecuencia de una medida de aseguramiento por ese tipo de delitos, delitos contra los mecanismos de participación ciudadana”.

Para la Corte esa curul no podía ser ocupada por otra persona, por los delitos que se le imputan A Aida Merlano.

Gracias por elegir la independencia.

Recuerde que puede ver Noticias UNO los sábados, domingos y festivos a las 8:00 p.m. por el Canal 1, programa ganador de nueve premios India Catalina.

El noticiero es dirigido por Cecilia Orozco y presentado por Mábel Lara, Germán Arango y Cristina Hurtado.

Lea aquí más informes de Noticias UNO