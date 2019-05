¿Por qué una funcionaria de Transmilenio se negó a recibir monedas?

Desde que un pasajero la hiciera famosa en redes sociales como la cajera que no recibía monedas, una funcionaria de Recaudo Bogotá comenzó a enfermar y hasta perdió el empleo. Ella no pudo explicar que no podía hacerlo porque el final de su jornada sólo puede entregar Mil 950 pesos en moneda.

Qué tal esto.

Gracias por elegir la independencia.

Recuerde que puede ver Noticias UNO los sábados, domingos y festivos a las 8:00 p.m. por el Canal 1, programa ganador de nueve premios India Catalina.

El noticiero es dirigido por Cecilia Orozco y presentado por Mábel Lara, Germán Arango y Cristina Hurtado.

Lea aquí más informes de Noticias UNO