Exmagistrado Gustavo Malo niega manipulación de procesos en Corte Suprema de Justicia

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo Fernández negó haber tenido alguna relación con el exfiscal Luis Gustavo Moreno, quien denunció supuestas exigencias de dinero por parte del funcionario para favorecer a personas investigadas en su despacho.

Malo Fernández aseguró que no entiende cómo se le puede creer al exfiscal cuando es experto en manipular y tergiversar, pues nunca se reunió con él.

“Es lo más descabellado que oído pensar en qué pertenece a una organización para manipular procesos. No entiendo cómo se le puede dar crédito a lo que diga Moreno cuando es claro que lo único que busca son beneficios jurídicos”, sostuvo Malo.

El exfuncionario también señaló que jamás los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte o Leonidas Bustos, implicados en el caso, le hicieron algún ofrecimiento indebido.

“Nunca Ricaurte ni Bustos o cualquier otra persona me preguntó por los procesos que tenía a mi cargo. Luis Gustavo Moreno me vincula en todo este proceso, debido a mi cercanía con Ricaurte porque era mi amigo personal, aunque jamás vi ningún comportamiento indebido de su parte”, puntualizó Gustavo Malo.

Agregó que no es cierto que existiera un proyecto para ordenar la detención del excongresista Musa Besaile, a quien supuestamente habría beneficiado como lo denunció el exmagistrado auxiliar José Reyes, encargado de proyectar la decisión.

“Jamás existió un proyecto en tal sentido, es más, en honor a la verdad, puedo decir que no conocía la situación procesal de ningún caso porque no había físicamente tiempo para saber de cada uno de los procesos debido a nuestras ocupaciones, es decir que no teníamos el tiempo de informarnos para estudiar cada uno de los casos”, puntualizó Malo.

