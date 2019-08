Los detalles de la indagatoria del senador Uribe ante la Corte Suprema de Justicia

La sala de la Corte Suprema que llamó a indagatoria a expresidente Álvaro Uribe también ordenó escuchar los testimonios de 43 personas, entre éstas 17 narcotraficantes presos o condenados. Algunos de éstos declararon en principio contra el exmandatario y luego de unos años se pasaron al bando de la defensa.

No obstante a la diligencia no irá el senador Cepeda, según explicó su abogado, para que no se pueda decir que la presencia de ellos generó presión en la declaración de Uribe, cuyos abogados dicen que en el expediente no hay elementos de juicio suficientes para ordenar su captura.

