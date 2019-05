Los evangélicos estadounidenses tienen grandes esperanzas de que la Corte Suprema, con su nueva mayoría conservadora, se vea tentada de retroceder en su histórica decisión de legalizar el aborto.

Cuarenta y seis años después de su fallo bisagra en el caso Roe vs. Wade, el tribunal superior está en el centro de una ofensiva liderada por estados con mayorías conservadoras que se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo.

Solo esta semana, Alabama aprobó una ley que prohíbe a las mujeres abortar incluso en casos de incesto o violación y la legislatura de Missouri convirtió en ilegales los abortos desde las ocho semanas de gestación. Ambos estados se han comprometido a procesar a los médicos que realicen el procedimiento.

Georgia, Ohio, Mississippi, Kentucky, Iowa y Dakota del Norte han promulgado leyes que prohíben el aborto desde el momento en que se detecta un latido fetal, aproximadamente a las seis semanas de gestación, antes de que la mayoría de las mujeres sepan que están embarazadas.

Todas estas leyes van contra Roe vs. Wade, que garantiza el derecho al aborto mientras el feto no sea viable -es decir, no pueda sobrevivir fuera del útero-, que es alrededor de 24 semanas de embarazo.

Por ende, se espera que las nuevas legislaciones pronto sean bloqueadas en los tribunales. Pero sus partidarios buscan ir más allá, planeando apelar esas decisiones hasta llegar a la Corte Suprema con la esperanza de alcanzar el objetivo de anular la legalidad del aborto.

“Los estados conservadores en todo Estados Unidos están probando los límites, ven que es un tribunal empático” con ellos, dijo a la AFP Lawrence Gostin, de la universidad Georgetown Law.

“Trump ha cambiado el equilibrio de la Corte Suprema, de modo que ahora tiene una Corte Suprema que es decididamente conservadora y hostil para los derechos reproductivos de las mujeres, eso es incuestionable”, agregó.

Durante la campaña de 2016, Trump se aseguró el voto evangélico al prometer nombrar jueces contra el aborto en la máxima corte del país.

