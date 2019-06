Leopardo mata a niño de dos años en Parque Kruger de Sudáfrica

Un leopardo mató este miércoles por la noche a un niño de dos años y medio de edad en el famoso Parque Nacional Kruger de Sudáfrica, en una de las zonas reservadas para que residan los empleados, informó hoy el servicio de gestión de esas áreas protegidas.

El menor, cuya identidad no se ha dado a conocer, era hijo de uno de los trabajadores de esta destacada reserva estatal.

“El incidente ocurrió a las 8:00 de la noche (hora local) y el niño fue declarado muerto posteriormente por los doctores del hospital Shongwe”, señaló el servicio de Parques Naturales de Sudáfrica a través de un comunicado.

Kruger National Park (KNP) can confirm that a leopard killed a staff member’s son last night (05 June 2019) at the Malelane Technical Services living Quarters. The toddler was only thirty months old. https://t.co/vmGTMcifIK

— Kruger National Park (@SANParksKNP) June 6, 2019