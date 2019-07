Human Rights Watch responde al informe de la Comisión de Excelencia Militar

Aunque los comisionados que el gobierno nombró para determinar si los documentos militares que expuso The New York Times estimulaban la reaparición de los falsos positivos concluyó que no, el director de Human Rights Watch resaltó que ni siquiera miraron el reciente caso de Dimar Torres y otro de Arauca que están bajo investigación como tales.

Gracias por elegir la independencia.

Recuerde que puede ver Noticias UNO los sábados, domingos y festivos a las 8:00 p.m. por el Canal 1, programa ganador de nueve premios India Catalina.

El noticiero es dirigido por Cecilia Orozco y presentado por Mábel Lara, Germán Arango y Cristina Hurtado.

Lea aquí más informes de Noticias UNO