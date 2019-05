Gobierno propone Gran Pacto Nacional a Liberales, Conservadores y Cambio Radical

César Gaviria y Germán Vargas Lleras estarán el lunes 20 de mayo con el presidente Duque, después de que éste los invitara a ellos dos y a los otros jefes de los partidos tradicionales para concretar un Pacto Nacional, del que, curiosamente, excluyó a la oposición.

Mañana a partir de las 8 de la mañana el Presidente Duque recibirá, por invitación suya, a los directivos de los partidos políticos que se declararon de Gobierno o en independencia. El expresidente César Gaviria, lleva cuatro puntos pendientes: La paz, la JEP, la extradición y las agresiones de Estados Unidos a Colombia.

“Estamos dispuestos a defender los logros de Colombia con el Presidente Duque a la cabeza, pero eso no es posible si él no se defiende o no está interesado en defenderse”, señaló Gaviria

También asistirá personalmente Germán Vargas Lleras, quien en su columna de El Tiempo de hoy, dijo estar dispuesto a ayudar a superar la crisis, sin considerar la posibilidad de una constituyente.

“A quienes han propuesto o recibido con entusiasmo la idea de una constituyente, lamento aguarles la fiesta. Una constituyente sería el peor camino”, aseguró en la columna

El jefe del conservatismo Ómar Yepes también está invitado. El senador Efraín Cepeda va por el mismo camino de Vargas Lleras, colaboración con el Gobierno pero sin constituyente.

“La asamblea constituyente no nos parece, no nos gusta, es un camino supremamente largo, una ley, una convocatoria, elecciones”, dijo Cepeda.

Pero los partidos gobiernistas Centro Democrático, Colombia Justa Libres y Mira, insistirán en esa posibilidad con el propósito de derogar la Jurisdicción especial y el acuerdo de paz.

“No es tanto promover las modificaciones, es que esto ya obliga a una reflexión para que quienes defienden esto de la JEP, qué se va a hacer… porque para qué fue creada…”, aseguró Ernesto Macías

Quienes no fueron invitados, al que paradójicamente se llama gran pacto nacional, fueron los partidos de oposición, la Alianza Verde, el Polo Democrático y La Colombia Humana…

“Vemos con preocupación que el presidente Iván Duque entiende por un pacto de país a medios país, al país del pasado, a liberales y conservadores”, resaltó Angélica Lozano

Por su parte, Jorge Robledo dijo que: “a los que montaron el Frente Nacional, que es lo que quiere resucitar Iván Duque, luego mañana pueden salir de verdad, verdad, y así hagan demagogia, muy malas noticias para los colombianos”.

Aunque los invitados de Duque manifiestan su interés de colaboración para superar la crisis política actual, nadie garantiza que sus buenas intenciones se traduzcan en hechos.

