Fue asesinado Temístocles Machado, líder de Buenaventura

La ONU confirmó el asesinato del reconocido líder social de Buenaventura, Temístocles Machado.

El hecho ocurrió hacia las 6 de la tarde, en el barrio Isla de la Paz, a 20 minutos en moto del centro de Buenaventura.

Machado se encontraba en un parqueadero cerca a su casa cuando fue abordado por dos hombres en moto que llegaron por la vía alterna interna, al oriente del puerto. Sin mediar palabra, le propinaron dos tiros en la cabeza.

Pese a los esfuerzos de la comunidad por salvar su vida, el líder de las comunidades afro de Buenaventura fue llevado al hospital pero llegó sin signos vitales.

El pasado 4 de diciembre, Temístocles Machado dio una entrevista sobre su lucha por la defensa de las comunidades negras, su resistencia a la ampliación portuaria irregular, los proyectos de invasión y la presión de grupos armados por el control del territorio, que lo convirtieron en uno de los líderes más amenazados en el Valle del Cauca.

“A mí me han llegado amenazas directas, me han dicho que baje la guardia, que no me meta en las cosas. Me han mandado gente a que me diga que me vaya de aquí, desde ‘paracos’ hasta mensajes anónimos”.