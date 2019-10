En 2030 habrá más de 250 millones de niños obesos en el mundo

La Federación Mundial de Obesidad (WOF, por sus siglas en inglés) advirtió que más de 250 millones de niños en edad escolar serán clasificados como obesos para 2030. En Colombia, habrá 1’583,123 jóvenes con obesidad para ese año.

El primer Altas de obesidad infantil calculó puntajes de riesgo de obesidad en la próxima década para 191 países y encontró que las economías emergentes, en Asia, Oriente Medio y América Latina es donde hay mayor riego de aumento en la obesidad infantil, debido a los cambios en estilos de vida y al aumento en el consumo de comida chatarra. Actualmente hay 158 millones de niños obesos en todo el mundo.

De acuerdo con el informe, ningún país tiene más del 50 % de posibilidades de alcanzar los objetivos de combatir la obesidad infantil, que se fijaron en la Asamblea Mundial de la Salud en 2013, y que según los cuales los niveles no deben ser más altos en 2025, que los presentados de 2010 a 2012.

Our new #Childhoodobesity report shows that obesity levels in the Global South are catching up to the Global North.

Without substantial interventions to prevent & treat childhood obesity, the problem will overwhelm the health services of too many countries @WHO #healthforall pic.twitter.com/5wOeDN8Uho

— World Obesity (@WorldObesity) October 3, 2019