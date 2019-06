El Ministerio de Defensa le dio la baja a la mayor Cristina Lombana, a la que “por razones del servicio” había delegado en comisión a la Corte Suprema de Justicia. El trámite, no obstante, no le sirve a ella para demostrar que no incumple con la prohibición a los militares de integrar la rama judicial.

