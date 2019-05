Dos niños indígenas de la comunidad yukpa murieron, al parecer, envenenados con glifosato

Los rituales funerarios de los indígenas yukpas que precedieron a la entrega de los restos de dos de sus niños a la Fiscalía, para que buscara en sus cuerpos restos del glifosato que les habría dado en una botella el capataz de una finca establecida en su territorio ancestral. Medicina Legal, que aún no abre expediente por homicidio le certificó a la comunidad yukpa que no cuenta con un protocolo forense para determinar si una muerte se produjo por glifosato, herbicida que al menos dos ministros han ofrecido tomar para probar que no es dañino.

