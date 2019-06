Migración Colombia expulsó a dos extranjeros señalados de robo en Bogotá

La delincuencia en Bogotá no es algo de extrañar, miles de robos se presentan al día en la capital de la República, sin embargo, el caso del peruano conocido como “el terror del norte” puso a las autoridades en alerta.

Se trata de Aníbal Vera Cruz quien habría sido señalado de efectuar diferentes robos y además intentó degollar a varias personas. Sin embargo, el ciudadano peruano no pudo ser juzgado porque no fue detenido en flagrancia y no las víctimas no habrían presentado denuncias en su contra.

Ante los numerosos señalamientos y la condición de habitante de calle que tenía, Migración Colombia le brindó asistencia humanitaria y luego fue enviado a Leticia, Amazonas, para ser entregado a las autoridades migratorias de Perú.

El segundo extranjero expulsado del país fue identificado como Francisco Eduardo Salazar Andrade quien había sido detenido en numerosas ocasiones por el delito de hurto agravado. Ante la situación Migración lo envió a Paraguachón en La Guajira, donde fue entregado al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela.

En lo corrido de este año, Migración Colombia ha expulsado a más de 600 extranjeros por incumplir la normatividad migratoria.