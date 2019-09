¿Cuáles son las propuestas en materia de transporte público para Bogotá?

Hoy en sus campañas los candidatos a la alcaldía mayor aseguran que el futuro del transporte en la ciudad debe desarrollarse a partir de lo que ya está construido y con el Metro como eje articulador.

El candidato de la Colombia Humana, Hollman Morris, este sábado interrumpió por unas horas sus recorridos callejeros para reunirse con la asociación de educadores del distrito, a quienes les expuso su propuesta de universidad gratuita para los bogotanos.

“Todo el tema lo ha trancado el modelo peñalosista de Transmilenio, conmigo damos un metro adelante, estamos a un metro del futuro y ese metro se llama el metro subterráneo como eje de la movilidad intermodal y sostenible en la ciudad. Metro subterráneo y cables y trenes de cercanías…”, dijo Hollman Morris:

Claudia López, candidata del Polo y del Partido Verde, recorrió hoy el sector comercial de la Alquería en el sur de la ciudad, allí repartió su propuesta de Gobierno, pegó calcomanías en los carros, colocó manillas a quienes la saludaban y se comprometió con hacer el metro completo hasta Suba y Engativá.

“Propongo completar el metro, el que va a empezar en Bosa y Kennedy hasta Suba y Engativá, hacer tres metros regionales o regiotrans, ya empezó el de occidente que vendrá de Faca hacia el centro pero vamos a hacer dos más, el de Zipa al centro y del centro a Soacha…”, aseguró Claudia López

El candidato del Partido Liberal, los conservadores, el uribismo y el partido Mira, Miguel Uribe Turbay recorrió nuevamente la localidad de Suba, aseguró que la negligencia y la corrupción han privado a los bogotanos de tener un buen sistema de transportes.

“Por cuenta de la negligencia y la corrupción desafortunadamente Bogotá hoy no tiene metro y tiene un sistema mal implementado… me comprometo a hacer la primera línea del metro, no vamos a retroceder, financiaré y estructuraré la segunda hacia Engativá y Suba, Vamos a promover cinco Transmicables más…”, Miguel Uribe

En ciudad Bolívar Carlos Fernando Galán, candidato independiente, se comprometió a bajar la tasa de homicidios con prevención, despachando personalmente en la localidad y fortaleciendo las labores de inteligencia.

“Ha sido difícil un sistema de transporte en Bogotá por cuenta de las peleas políticas, la polarización. Necesitamos un sistema que se complemente, el metro hay que hacerlo, lo voy a hacer, necesitamos Transmilenio, necesitamos que estos barrios tengan un sistema integrado de transporte…”, Carlos Fernando Galán.

Cuadra a cuadra, barrio por barrio y localidad por localidad, Claudia López, Carlos Fernando Galán, Hollman Morris y Miguel Uribe, se disputan los votos para llegar al Palacio Liévano el próximo primero de enero.

