Autodefensas Gaitanistas secuestraron cuatro personas en Nuquí, Chocó

El defensor del Pueblo, Carlos Negret, fue el encargado de informar a la opinión pública sobre el secuestro masivo de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia realizado en Nuquí, Chocó.

Luego del secuestro de 3 hermanos en el corregimiento de Tribugá en Chocó, el Defensor del Pueblo hace un llamado para que los grupos al margen de la ley detengan secuestros y amenazas a la comunidad. pic.twitter.com/KZFcjfAoHl — Defensoría delPueblo (@DefensoriaCol) 24 de febrero de 2019

Se trata de tres hermanos, identificados como Deyson Lozano, Manuel Lozano y Leyson Lozano, y un mototaxista del que las autoridades no conocen su identidad, pero según testigos se trata de un hombre de 57 años.

Negret fue enfático en solicitar la pronta liberación de los secuestrados en Tribugá, corregimiento del municipio de Nuquí.

Adicionalmente hizo un llamado a estos grupos, “para que dejen tranquila a la comunidad de Tribugá, Nuquí, que no la mortifiquen, que no secuestren a la comunidad, que no recluten más a la comunidad”.

