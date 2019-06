Accidentes de tránsito dejan diez muertos durante el inicio del puente

De acuerdo con las autoridades de tránsito, se han reportado 114 accidentes en carretera en el inicio del segundo puente festivo de junio.

Los hechos han causado, por lo menos, diez muertes y 144 personas han resultado heridas.

La Policía de Carreteras aseguró que 1.207 conductores han sido sancionados por infringir las normas: 140 por no realizar la revisión técnico-mecánica, 159 por no portar la licencia de conducción y 116 a motociclistas por no portar el seguro obligatorio.

Así mismo, se han realizado 186 pruebas de alcoholemia a nivel nacional de las cuales 146 salieron positivas.

