¡No somos niñas, somos mujeres!, el ‘regaño’ de una futbolista a Faryd Mondragón

Ante la polémica generada por el exfutbolista Faryd Mondragón, quien aseguró que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez es la principal responsable del logro de la Selección Colombia Femenina al alcanzar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2019; Melissa Ortiz, futbolista colombiana, no se quedó callada y respondió.

“No son y no somos ‘niñas’, SOMOS MUJERES”, manifestó la deportista en Twitter luego de que se viralizara el video donde Mondragón dice: “Buenas noches señor presidente y la señora vicepresidenta, es un placer, no había tenido el placer de conocerla y felicitarla porque esa medalla que ganaron las niñas anoche es suya, en gran parte, porque usted ha sido la madrina de esas niñas”.