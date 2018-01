Minsalud denuncia ‘presiones’ de farmacéuticas para revocar control a precios de medicamentos

A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, con la palabra ‘presiones’, y el archivo adjunto de una carta enviada por la asociación de compañías de investigación y fabricación farmacéutica y biotecnológica de Estados Unidos, PhRMA, dio a conocer la solicitud hecha desde Norteamérica para que revoque la Resolución 5246 del 2016.

Cabe recordar que la resolución, busca en un principio empezar un estudio para bajarle el costo a medicamentos de la Hepatitis C, si esta enfermedad se declara de interés público.

Asimismo, PhRMA aseguró que el reducir los costos afectará la innovación de los desarrolladores de los medicamentos y que resultará beneficiando a terceros.

“Esta acción administrativa para iniciar la consideración de una declaración de interés público no satisface las reglas de procedimiento propias del Gobierno colombiano. El Ministerio de Salud ha excedido su autoridad al aceptar una petición que no cumple con el mínimo legal y los requisitos para tales peticiones. En particular, cuando un tercero solicita una declaración de interés público para los fines de la emisión de una licencia obligatoria, se espera que el solicitante identifique las patentes sobre el cual solicitan que se declare el interés público, con razones para apoyar su petición”, agregó el escrito.

De otra parte, la asociación resalta que la Hepatitis C en nuestro país no es una epidemia o emergencia para que sea motivo de declararla de interés público, y que si esto se llegara a dar, se genera el riesgo para que otros medicamentos y patentes puedan ser también declarados.

Finalmente, advirtió que si esto se da, afectaría la intención de adhesión de Colombia a la OCDE.

Carta de PhRMA al ministro de Salud, Alejandro Gaviria