Campamento, único municipio con mina de asbesto, busca alternativas para subsistir

En Campamento, ubicado en el norte de Antioquia, municipio de 10.000 habitantes, desde hace 50 años se explota la única mina a cielo abierto que produce asbesto, una piedra fibrosa que se utiliza en construcción y que fue prohibido su uso: 200 empleos directos y 150 indirectos se perderán con la decisión.

200 millones de pesos al año, dejará de percibir el municipio de impuestos por la explotación del asbesto. Por eso buscan alternativas económicas.

“Creemos que a través de las pequeñas centrales hidroeléctricas, el aprovechamiento máximo del río Nechí, el río San Juan y en nuestra belleza de territorio, podríamos aprovechar para generar energías limpias y esto a su vez le tribute muy buenos ingresos al municipio”, agregó.

“La revisión de los archivos institucionales, en la ESE no se ha encontrado registro alguno de personas afectadas por el asbesto. Las enfermedades respiratorias de los habitantes del Municipio son las comunes y no tienen que ver con el asbesto”, manifestó Diego León Zapata, gerente del Hospital La Sagrada Familia.

“En Campamento la gente no consulta al médico por temas de enfermedad pulmonar […] No es problema para nosotros, no aparece entre las diez primeras causas de mortalidad del municipio. No tenemos registros, el hospital nos lo certificó. No tenemos evidencias de que alguna persona se haya enfermado por este tema del asbesto”, añadió el mandatario local.