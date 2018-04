Perú: con manifestaciones inicia VIII Cumbre de las Américas

La VIII Cumbre de las Américas se inaugura hoy con la asistencia de 18 jefes de Estado, de los 34 países participantes en este foro, y la ausencia por primera vez del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Se espera que Venezuela y la corrupción sean temas centrales en las conversaciones de los líderes americanos.

IvankaTrump, hija del presidente estadounidense Donald Trump y asesora de la Casa Blanca, también llegó a Lima, donde se reunió con mujeres en la bolsa de valores y elogió su contribución a la economía.

A través de su cuenta de twitter, la hija de presidente Trump anunció que el secretario de Estado interino, John J. Sullivan y el presidente de la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero, Ray W. Washburne “van en camino a realizar un importante anuncio”.

On my way to the CEO Summit of the Americas for a special announcement with @StateDept Acting Secretary Sullivan and @opicgov President Ray Washburne. Stay tuned! #SummitOfTheAmericas

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) April 13, 2018