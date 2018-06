Muere rapero estadounidense XXXTentacion luego de ser baleado en Miami

El rapero estadounidense fue atacado al salir de una tienda de motocicletas en Miami por dos hombres encapuchados, que luego de atacarlo, tomaron el bolso Louis Vouitton del cantante y huyeron.

Jahseh Dwayne Onfroy, nombre real del artista, fue llevado al hospital en estado critico con varias heridas de bala.

La noticia de su muerte se confirmó por medio de un tweet de la polícia del condado de Broward.

The adult male victim has been confirmed as 20 year old Jahseh Onfroy aka rapper #XXXTentacion.

— Broward Sheriff (@browardsheriff) June 18, 2018