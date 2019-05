Aumenta a 16 los futbolistas e hinchas muertos al naufragar barco en Uganda

El número de víctimas mortales en el naufragio de un barco el pasado domingo en la parte ugandesa del lago Alberto, en el que viajaban futbolistas e hinchas, ha ascendido a 16, informó hoy la Policía de Uganda.

“La búsqueda conjunta de la Policía, la fuerza marina del Ejército ugandés y los pescadores locales en el lago Alberto ha recuperado, hasta el momento, un total de 16 cuerpos del lago”, indicó el portavoz de Policía de la región de Albertine, Julius Hakiiza, en la red social Twitter.

The joint search of Police, UPDF marines and the local fishermen on Lake Albert has so far retrieved a total number of 16 bodies from the lake. pic.twitter.com/deq5KyWoVa

— Uganda Police Force (@PoliceUg) May 21, 2019