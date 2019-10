El inesperado mensaje de apoyo de Falcao para un candidato a las elecciones del domingo

En las primeras horas de este jueves se conoció un inusual video en el que el futbolista Radamel Falcao García le envía un mensaje de apoyo y buenos deseos al político Nerthink Mauricio Aguilar, exsenador y candidato a la Gobernación de Santander en las elecciones del próximo 27 de octubre.

El mensaje se conoció primero a través de WhatsApp y luego se filtró por Twitter y otras redes sociales:

En el video, el delantero colombiano dice: “Te saludo desde Estambul, quiero desearte muchos éxitos en las elecciones, en este nuevo proyecto. Que Dios te bendiga, que te dé mucha sabiduría y que te ilumine todos los días para hacerlo mejor. Un abrazo muy grande”.

Aunque oficialmente el candidato no se ha pronunciado ni ha compartido el video, el mensaje ha generado todo tipo de reacciones y ha levantado polémica, en parte porque muchos consideran el video como una invitación a votar que no esperaban del crack samario, pues resulta inusual para futbolistas en actividad. Otros creen que se trata simplemente de un mensaje entre dos personas cercanas y cuyo contenido no debe considerarse apoyo político.

Hacia las 10 de la mañana de este jueves, el futbolista trinó sobre el video e hizo la siguiente aclaración:

Quiero precisar que yo no apoyo a ningún candidato político en estas elecciones. El video que circula fue un saludo de ánimo que me pidieron, pero nada más. — Radamel Falcao (@FALCAO) October 24, 2019

Mauricio Aguilar es hijo del Coronel de la Policía Hugo Aguilar, quien se hizo célebre por matar a Pablo Escobar en 1993, y luego porque fue condenado por pactar con paramilitares para llegar a la Gobernación de Santander. Su medio hermano, Richard Aguilar, también fue elegido gobernador para el periodo 2012-2015. Por ello, la familia Aguilar es considerada como la más poderosa de la política santandereana.

Nerthink Mauricio Aguilar ha sido cuestionado por su papel dentro de la familia, pero también por sus saltos entre partidos. Ha militado en el PIN, Opción Ciudadana y para estas elecciones recogió firmas para el movimiento Siempre Santander, tras no recibir el aval de Cambio Radical, partido que había acogido a su clan familiar.