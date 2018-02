Advierten riesgo para finanzas públicas, si Gas Natural retoma a Electricaribe

La posibilidad de que la española Gas Natural Fenosa retome el control de Electricaribe, su filial intervenida en 2016, plantea riesgos “considerables” para los intereses del Estado colombiano, advirtió el contralor general, Edgardo Maya.

Recordó que las garantías otorgadas por la Nación ascienden a 135.000 millones de pesos y que adicionalmente tiene un crédito de 320.000 millones de pesos para el mismo fin, que sería utilizado a medida que la operación de la empresa lo requiera.

“Los valores comprometidos no tienen antecedentes en ningún proceso de intervención y dado que la empresa no tiene indicadores financieros que aseguren que el dinero sea revertido, se corre un riesgo considerable de que no se logre la debida recuperación de los recursos invertidos”, manifestó el contralor Maya.