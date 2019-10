Desde ‘salir del closet’ hasta la alcaldía de Bogotá, así ha sido la lucha de Claudia López en la causa LGBTI

Una tensión de horas, semanas, meses, años y hasta décadas se rompió con el veredicto anticipado que dictó, hacia las 5:30 p.m., uno de los boletines de la Registraduría. Bogotá tenía alcaldesa. Gritos, abrazos, aplausos, más gritos, música, ruido y brincos de júbilo. Entre ese caos, dos mujeres no se dejaron distraer por nada más que por ellas, no dejaron perder un segundo y se fundieron en un beso de amor. Sí, un beso romántico, pero sobre todo un beso de la victoria. Para algunos, tal vez millones, afuera de ese lugar, ese pico fue un irrespeto, algo innecesario; para otros, los que la eligieron con un poco más de un 1’100.000 votos, una primera gran postal del cambio.

Claudia López se convirtió este domingo en la primera mujer alcaldesa y abiertamente gay de Bogotá. Se dice rápido, pero la victoria en el segundo cargo de mayor importancia en Colombia es uno de los objetivos que ya se había trazado López desde hace más de dos décadas. Es una de las estaciones de un camino que empezó desde el mismo momento en que ‘salió del closet’ en su hogar. Su causa, por supuesto, no termina con el mandato.

A pesar del avance que implica su logro, tiene opositores muy duros de roer en los grupos cristianos y de extrema derecha. No ha pasado un día de su elección y Marco Fidel Ramírez, un concejal que se autodenomina ‘de la familia’, que se quemó en estas elecciones, ya pronosticó que Bogotá se sumirá “bajo el yugo de Sodoma”. Un discurso que, al menos en la capital, cada vez más corresponde a una minoría.

‘Salir del closet’

Claudia López estudió en un colegio de monjas y vivió en una familia fuertemente católica, por eso el paso era aún más difícil. “Uno está dispuesto a que no lo quieran los amigos, a cambiar de trabajo, ¿pero que lo rechacen los papás por una preferencia que uno tenga? Es duro”, explicó en una reciente entrevista en el show del humorista Suso.

Aunque se tardó en contarles, cuando lo hizo a los 26 años, ellos cariñosamente le dijeron que “obvio sabían” y recuerda una frase que le dijo su madre en ese momento: “No creas, para mí es difícil, yo no entiendo muchas cosas. Pero tú no has hecho nada malo en la vida (…) Yo te quiero como tú eres, yo soy la que tengo que entender”. Su papá también le dejó claro que “lo importante es lo que uno lleva en el corazón”.

Parte de la lucha de Claudia López nació porque, dice ella, muchos no tienen la posibilidad de contar con ese apoyo, ni siquiera en su familia, por eso la lucha contra la discriminación es una de sus banderas políticas desde siempre. “Del primer closet que hay que salir es del de la familia”, ha asegurado.

Su lucha por los derechos LGBTI

Es conocida por su copiosa lucha anticorrupción, pero también lleva 18 años, con sus ires y venires, haciendo litigio estratégico en favor de la comunidad LGBTI, promoviendo y muchas veces consiguiendo, paso a paso, mayores derechos y participación para la comunidad. Entre los logros de los que ha participado y ha sido testigo están poder cambiar el sexo en la cédula, el acceso a derechos patrimoniales, el matrimonio igualitario y la adopción gay.

Desde el 2014, cuando fue elegida senadora, tuvo que lidiar con una demanda que buscaba quitarle la investidura por una supuesta inhabilidad originada por ser pareja de la también congresista Angélica Lozano, su “muñeca”, como la llama cariñosamente. Claudia asumió esa demanda como un desafío, desde la homofobia, para que dijera abiertamente que era gay y ese hecho le restara capital político.

Ella se decidió por no ceder al escarnio, y aunque no estaba muy contenta por ello, llevó su vida privada a la esfera pública. “Por mí, por Angélica, vamos a salir a dar ejemplo de dignidad (…) y fue exactamente lo contrario, lo que recibimos fue una ola de respeto y solidaridad enorme”, dijo en una entrevista y aseguró que los sitios donde más hay discriminación son la familia, la escuela y el trabajo.

En el 2013, Claudia López enfrentó de dos maneras a la muerte: fue diagnosticada con cáncer de seno y amenazada de muerte, pues se decía que un sicario ya estaba contratado para matarla. Se mudó sola a Chicago a seguir estudiando y cuando volvió se encontró con la posibilidad del Senado.

En ese escenario cuenta cómo tuvo que enfrentar varios niveles de discriminación: primero, por ser mujer, segundo, por ser lesbiana y tercero por ser de centro izquierda. “Es agotador”, le confesó a la periodista María Jimena Duzán.

Por eso, aunque su reto inmediato es el Palacio Liévano y es un gran paso en su carrera política, las aspiraciones de Claudia López van más allá. Es sabido que su principal objetivo es conseguir la Presidencia de la República, un lugar desde donde podría garantizar que su lucha por la anticorrupción, y por los derechos de la comunidad LGBTI, se dé a escala nacional. Es parte de ese cambio el que ahora acaricia con la alcaldía de Bogotá, el que provocó ese beso que puede considerarse, en sus propias palabras, como su primer mandato: “ninguna manifestación de amor es falta de respeto”.