Uno | El diablillo que ronda el Twitter de los Trump

Definitivamente, las redes sociales no son el fuerte de la familia presidencial de Estados Unidos. Un análisis del prestigioso The Washington Post estableció que el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su cuenta de Twitter, en 72 horas, 171 mentiras. Y para que no quede duda de que el Twitter no va con los Trump, vean este mensaje de Ivanka Trump, la hija del presidente de los Estados Unidos; tras una reunión con nuestra vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, escribió lo siguiente:

«El 7 de agosto de 2018, Marcia Ramírez se convirtió en la primera mujer vicepresidenta en la historia de Colombia. Anteriormente, ella fue la primera mujer de su país en ser ministra de Defensa. Marcia es una formidable campeona en la lucha contra la corrupción y en impulsar la igualdad de género y la seguridad».

¿Quién es Marcia? No sorprende; cuando nuestro mandatario se reunió con el presidente Trump, la Casa Blanca escribió en un comunicado que la reunión de Trump sería con el presidente de Colombia, Iván Márquez.