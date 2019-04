Tres | La presidenta del Consejo de Estado está en contra de la decisión de sus compañeros de quitarle la curul a Ángela Robledo

La presidenta del Consejo de Estado, Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, se apartó de la decisión de sus compañeros de quitarle la curul a la representante a la Cámara Ángela María Robledo.

Su interpretación del caso es radicalmente diferente a la de sus compañeros: para ella, no había doble militancia, que fue la causal alegada para quitarle su curul; según su análisis, la representante Robledo no llegó al Congreso producto de una elección, sino por virtud del derecho que ahora tienen el candidato presidencial y su compañero o compañera de fórmula de ocupar una curul, tanto en el Senado como en la Cámara, si son derrotados en las presidenciales. Es por eso que Gustavo Petro está en el Senado y Ángela María, en la Cámara. Por este motivo, para la magistrada Bermúdez, en este caso no se aplica la doble militancia porque Ángela María Robledo no fue elegida: llegó al Congreso, pero por la aplicación de la norma constitucional.

Todos los juristas que consulté dicen que la posición de la presidenta del Consejo de Estado es acertada. Ángela María estudia si interpone algún recurso. Aunque derrotada, el argumento de la magistrada Bermúdez tiene mucho sentido. Vamos a ver qué pasa con la suerte de la representante Robledo.