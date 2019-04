Un magistrado de la Corte Constitucional me habló esta noche sobre los rumores que hay de cancelación de visas a sus miembros, de chuzadas a sus teléfonos, etc. Le pregunté qué es lo que está pasando y me respondió: «Mire: hay un cuento muy breve de Gabriel García Márquez que comienza así: “Imagínese usted un pueblo muy pequeño, donde hay una señora vieja que tiene dos hijos: uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan: ‘¿Qué le pasa?’ y ella responde: ‘No sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo’”».

Y luego de esta historia, dicen los magistrados que hay presiones para tumbar el artículo sobre la extradición a cargo de la JEP que el presidente objetó. Los magistrados denuncian las presiones, pero no dicen ni quién ni cómo las hacen… Y a una pregunta sobre si están sucediendo cosas diferentes a las presiones, responden afirmativamente, pero dicen que prefieren no hacer la denuncia pública, por ahora. Solo afirman que la Corte está unida y firme en la defensa de sus convicciones.

Insisten en el título del cuento de Gabo: ¡«Algo muy grave va a suceder en este pueblo»!