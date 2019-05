Dos | «Duque, aquí entre nos, ¿usted qué quiere hacer en la vida?» La pregunta de Álvaro Gómez al actual jefe de Estado

«Yo quiero ser presidente», le dijo un día Iván Duque a Álvaro Gómez Hurtado. Así lo reveló hoy el propio jefe de Estado durante el homenaje que el Gobierno rindió al estadista por el centenario del natalicio del dirigente conservador.

Duque recordó sus primeros pasos como estudiante de la Universidad Sergio Arboleda, cuando conoció a Gómez Hurtado.

«Yo entré a la Universidad Sergio Arboleda en enero del año 1995 […] Una mañana me encontré con Álvaro Gómez, quien me preguntó: “Duque, ¿qué está haciendo?”, a lo que le respondí: “Estoy aquí esperando la clase de siete”. Gómez me dijo: “No entre a clase, venga y se toma un café conmigo […] Duque, aquí entre nos, ¿usted qué quiere hacer en la vida?”. En un acto de atrevimiento le dije: “Doctor Álvaro, yo quiero ser presidente de Colombia”».

Y desde entonces surgió una gran amistad entre los dos, según relató el mandatario.

Gómez fue mucho menos conservador de lo que la gente cree y mucho más liberal de lo que los conservadores no creen.