Gran parte de una vivienda, ubicada en el barrio 7 de Abril en Barranquilla colapsó a la 1:00 de la madrugada de este martes, debido a la intensas lluvias que han caído en las últimas horas en la ciudad.

La propietaria de la casa dice que vivió momentos de angustia durante los fuertes vientos acompañados con un torrencial aguacero.

“Sentí un inmenso miedo, cuando sentí que se cayó la casa porque eso sonó horrible yo me paré enseguida y fui a buscar a mi esposo, para tocarlo y ver donde estaba, pero ya tenía la viga en la cabeza’’, indicó la damnificada por la lluvia, Yoledys Fernández.

Jorge Rodríguez propietario de la vivienda, contó que perdieron todo lo que tenían. Señaló que fue ayudado por los vecinos y le trasladaron a un centro de salud cercano.

“Me cayó un muro, me cayó aquí en el pecho, me partió la oreja y me partió la cabeza. Me cogió la mano también’’, aseguró Rodríguez.

Desde la oficina de Gestión del Riesgo del distrito de Barranquilla anunciaron que estas personas serán reubicadas.

“A estas personas vamos a darle tres meses de albergue temporal mientras solucionamos la reconstrucción de la vivienda, si el sitio lo permite’’, manifestó el coordinador operativo de la Oficina de Gestión del Riesgo de Barranquilla, Remberto Quintero.

