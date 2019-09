Varias son las afectaciones que han dejado las lluvias en Barranquilla y su área Metropolitana. En Malambo, 445 familias sufrieron afectaciones en sus viviendas.

El sector de la Armonía Social fue la zona más afectada por el arroyo de La Milagrosa, varias casas resultaron inundadas. El canal nuevo es más alto que el cauce del agua.

“Lo poquito que tenía se me mojó, se me perdió. Estoy ahorita sin nada. Tuve que dormir donde una vecina por los niños y pues no tengo nada ahorita en estos momentos”, denunció una de las afectadas.

“Estamos entregando las ayudas. Estamos priorizando las familias que perdieron su techo totalmente y estamos trabajando con la limpieza de arroyos”, aseguró Iván Escorcia, funcionario de Gestión de Riesgo.

En uno de los videos que circula en redes sociales quedó registrado el momento en que la fuerza del arroyo arrastra a un adulto mayor, habitante de este sector.