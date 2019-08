Un año de hacerles ‘conejo’ a los proyectos de la consulta anticorrupción

Luego de un año de la histórica votación que obtuvo la consulta anticorrupción, la candidata a la Alcaldía de Bogotá, Claudia López y la senadora Angélica Lozano, promotoras de la iniciativa, denunciaron que el país no tiene aprobado un solo proyecto de los siete que componían el paquete, por lo que llamaron a una movilización en la Plaza de Bolívar.

“En este primer año, los políticos y partidos le hicieron ‘conejo’ a la consulta (…) Hoy solo dos de los proyectos anticorrupción siguen su trámite en el Congreso y están llenos de micos. El Congreso sigue sin cumplirle a los colombianos”, sostuvo López en su cuenta de Twitter.

Ellos creen que no pudimos, creen que ganaron y hasta celebraron. #ALosCorruptosLesDigo que no nos rendimos, que esto no ha terminado, que la lucha contra la corrupción sigue.

¡Esta ciudad esta de lado de los que queremos y podemos vencer al corrupto! pic.twitter.com/kC0cfcDtLO

— Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) August 26, 2019