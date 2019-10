Así les fue a las candidaturas más curiosas, excéntricas y polémicas de las elecciones

Con el 99.9 % de las mesas informadas por la Registraduría, se consolida el panorama político del país con algunas sorpresas y otras victorias ya esperadas.

Pero hubo algunas candidaturas que generaron polémica por su excentricismo, por ello, el Sistema Informativo del Canal 1, recopiló información sobre los resultados de esos candidatos políticos, en diferentes zonas del país.

Medellín

Estefano Santa Cruz se hizo viral en redes sociales luego de publicar una imagen impulsando su campaña al Concejo de Medellín. En ella, este peleador de artes marciales se muestra desnudo, tan solo cubierto por un carriel que tapa sus partes íntimas.



Pese a este novedoso y polémico eslogan, Santa Cruz de la Alianza Social Independiente no logró entrar a la corporación. Obtuvo 358, equivalentes al 0.01 % de los votos.

Por otro lado, la candidata al Concejo de Apartadó por el Partido de la U, Sandra Ochoa, tristemente famosa en las últimas semanas por cuenta de un video en el que le desea la violación a una mujer y a su hija de 10 años, también se ‘quemó’.

La que pintaba como una de las favoritas en este municipio de Antioquia, obtuvo solo 231 votos, equivalentes al 0.4 % de toda la votación del municipio para el Concejo.

Otra candidatura que generó polémica fue la de José Luis Gaviria, un joven que aspiraba al Concejo de Medellín con el aval del partido Liberal y una campaña bastante curiosa.

Afirmaba ser la mejor opción por ser “virgen y honesto”. Gaviria dijo en una entrevista a la FM que no solo era el ser “virgen de cuerpo”, sino “virgen en la política”.



Gaviria logró 626 votos y no le alcanzó para obtener una curul al cargo aspirado.

Bogotá

Aunque aún no se han contabilizado el 100 % de los votos, ya se evidencia que hay varios políticos que salen del Concejo de Bogotá, al no obtener todos los votos necesarios y al ser polémicos por sus declaraciones, actuaciones o posiciones políticas.

Xinia Navarro, la concejal que se hizo famosa en el periodo que está terminando por un video donde aparece, presuntamente en estado de alicoramiento en una Plenaria del Concejo de Bogotá, también se quemó.

Esta candidata por el Polo Democrático Alternativo obtuvo 8.683 votos, es decir el 0.30 % de los sufragios, lo que no le alcanzó para ser reelegida en el cargo.

Otro de los quemados es Marco Fidel Ramírez, también conocido como “el concejal de la familia” por sus posiciones tradicionalistas. Precisamente Ramírez ha dado de qué hablar durante todo este lunes, al criticar la celebración de Claudia López y su pareja Angélica Lozano, quienes se dieron un beso cuando se confirmó la victoria de López en la Alcaldía de Bogotá.

2. A partir de ahora en Bogotá la sodomía y el lesbianismo contra el Cristianismo. #ConcejalDeLaFamilia https://t.co/bdedKtdRV9 — Marco Fidel Ramírez (@7MarcoFidelR) October 28, 2019

Ramírez era el tercero de la lista cerrada de Colombia Justa Libres, pero este movimiento político solo obtuvo dos curules en el Concejo.

Por otra parte, el hijo del reconocido empresario Paulo Laserna, Diego Laserna es una de las caras nuevas que tiene para este periodo el Concejo de Bogotá.

El denominado candidato de los nerds, movió toda su campaña política con el siguiente lema: “No bailo, no combino bien la ropa y no me gustan las fotos. No parezco un político y no soy un político. Pero Bogotá no necesita más políticos, en cambio sí necesita más nerdos”.

Esto es lo que quiero hacer con los 18.846 bogotanos que confiaron en mí. Gracias gracias gracias !!! pic.twitter.com/9WMCPt9zXG — Diego Laserna 🌻26 (@LasernaBogota) October 28, 2019

Este politólogo y economista de la Universidad de Columbia alcanzó 18.209 votos y fue el quinto candidato al Concejo más votado del Partido Alianza Verde.

Quindío

Lorena Berrío, la candidata que quería llegar al Concejo de Calarcá con una campaña que adecuaba la letra de la canción La vida es un carnaval de Celia Cruz, tampoco obtuvo los votos necesarios para llegar a ocupar esa curul.

JAJAJAJAJAJA no entiendo por qué no había visto esta joya pic.twitter.com/pbc3GkyXdP — Marusa (@MarusaPaz) October 22, 2019

Berrío solo tuvo 164 votos, es decir el 0.55 % del 100 % de los votantes.

Valle del Cauca

Una de las campañas que más revuelo y risas generó, fue la de Juanita Cataño, quien aspiraba a su relección en la Asamblea del Valle.

La candidata por el Centro Democrático recurrió a un video donde recreó una pelea del famoso videojuego, incluyendo sus gráficos.

Sin embargo, Cataño en lugar de tener a oponentes como Ken, Chun-Li, o Blanka, su rival era una rata que representaba la corrupción que la candidata quería destruir.

Esta original candidata se quemó, y a través de varios trinos se mostró muy molesta por haber perdido su curul.

Ojalá llegue alguien a esa Asamblea a hacer una oposición responsable y honesta. En 4 años fui la única que lo hizo. Dios tenga piedad del Valle y Cali, en las garras en las que queda. pic.twitter.com/1Pu4SjN1uA — Juanita Cataño Asamblea Valle CD # 5️⃣2️⃣ (@juanitacatano) October 28, 2019

Atlántico

Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro y que aspiró a la Gobernación del Atlántico, también entra en los catalogados como exentricos. Con un comercial en el que aparece vendiendo plátano, pero con la reflexión de que no se puede vender el voto a cambio de beneficios.

“Plata-no, soluciones sí”, exclama Petro en compañía de Fernando Fonseca, candidato al Concejo de Barranquilla en la curiosa propaganda.

Hoy en #campañaslocas : el platano del hijo de Petro.Agradecimiento al corresponsal del norte del país Sergio Vargas. Posted by Alejandro Morales Idarraga on Friday, August 23, 2019

Pese a ello, Nicolás Petro quedó segundo en su intención por la gobernación del Atlántico con 106.924 votos (21.1 %), muy por debajo de la ganadora Elsa Noguera que obtuvo 308.844 sufragios (60.9 %)