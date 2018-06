Polémica sobre Galeón San José entre el Ministerio de Cultura y la Universidad Nacional

En un verdadero debate se convirtió el conversatorio que organizó el Ministerio de Cultura para hablar sobre el tema de Galeón San José y la adjudicación de la licitación que busca la extracción del tesoro que se encuentra en el lecho marino.

El profesor de la Universidad Nacional, José Antonio Rengifo, solicitó la suspensión de la licitación al considerar que se puede afectar el sitio arqueológico porque cualquier intervención genera daños, además de los problemas legales que esto puede traer.

“La Universidad realizó un estudio muy serio con expertos de diferentes disciplinas donde claramente se dice que hay muchas falencias en lo que se pretende hacer. No entendemos porque tienen tanto afán. No solo nos preocupan los daños que se puedan ocasionar y para ello es necesario explorar primero, sino que nos preocupan los litigios que se puedan generar contra el Estado colombiano. Ya hemos visto como España considera que el Galeón San José es de ellos”, indicó el profesor.

Por su parte, el director Jurídico del Ministerio de Cultura, Juan Manuel Vargas, calificó como lamentable que los criterios para descalificar el proyecto solo sean de orden jurídico pero no se tenga en cuenta el fondo del proyecto, los aspectos técnicos.

“Llevamos trabajando en el proyecto más de tres años, no pueden decirnos ahora que es improvisado. Por eso no vemos razones de peso para considerar en suspender la licitación de un proyecto que le va a traer muchas cosas buenas al país”, indicó el funcionario.

El profesor Rengifo sostuvo que si sus inquietudes no son atendidas por lo menos ellos dejaron constancia de los reparos que tienen al proyecto y que van mucho más allá de los aspectos jurídicos.

“No hay peor ciego que el que no quiere ver. Usted puede decirle a alguien lo que sea pero si esa persona no quiere atender entonces es muy difícil, no hay nada que hacer”, puntualizó el profesor.

El funcionario del Ministerio de Cultura respondió a esa afirmación asegurando q son ellos los que no quieren ver todo lo que tiene este proyecto.

“Eso mismo le diría yo al profesor Rengifo, no hay peor ciego que el que no quiere ver y eso está demostrado con este proyecto que no tiene marcha atrás”.

La licitación para la extracción del tesoro sumergido del Galeón San José será adjudicada el próximo 23 de julio.