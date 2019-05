Olga Lucía Velásquez aclara cómo llegó su hoja de vida a manos del presidente Duque

Luego de las declaraciones de la ministra de Trabajo, Alicia Arango, en el sentido que fue el detenido exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, quien le hizo llegar la hoja de vida de la exrepresentante a la Cámara, Olga Lucía Velásquez, quien aspira a la Superintendencia de Seguridad Privada; CM& tuvo acceso al correo en el que se aclara cómo llegó este documento al despacho del jefe de Estado, Iván Duque.

En el correo electrónico se aclara que fue la propia Olga Lucía Velásquez la que le envía la hoja de vida a la secretaria general del palacio de Nariño, el pasado 31 de marzo.

En el mail también se puede determinar que fue el propio presidente Iván Duque quien le solicitó el currículo, luego de una reunión el 20 de marzo del presente año.

En conversación con CM& Olga Lucía Velásquez también aclara: “Yo no fui el 20 de marzo a pedirle empleo al presidente, él me ofreció ser parte del Gobierno y me tomé 11 días para verificar que cumplía requisitos y que no estaba inhabilitada, y envié el 31 de marzo mi hoja de vida por correo electrónico”.

En los próximos días se conocerá el nombre del nuevo superintendente de Vigilancia.

Wilson Moreno