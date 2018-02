‘No es justificable una nueva protesta de Fecode’: Mintrabajo

La ministra de Trabajo, Griselda Janeth Restrepo, señaló que los trabajadores de Fecode no pueden olvidar que este Gobierno le entregó altos beneficios a los profesores y que la mesa de diálogo no se ha levantado en ningún momento, por ello, no es justificable bajo ningún punto, una nueva protesta.

“No olviden que Fecode recibió de este Gobierno 12 puntos de aumentos que se han venido entregando desde el 2015. Han avanzado y no se ha suspendido un sólo día la mesa. Los diálogos tienen que ser la demostración que la paz va más allá de La Habana”, indicó Griselda Restrepo.

La ministra señaló que no intermediaria entre Fecode y el Ministerio de Educación.

“La ministra de Trabajo no puede intermediar en cada situación que se presente en el país y menos donde ha habido un espacio de diálogo como ha ocurrido con la ministra de Educación. Además se que decide tiene la responsabilidad suficiente para encontrar fórmulas”, añadió Restrepo.

Las declaraciones de la ministra fueron realizadas en Palmira, donde la alta funcionaria recibirá una condecoración por parte del colegio público Cárdenas, como una de sus estudiantes más destacadas.