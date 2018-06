Violenta reacción de un adulto mayor tras cortarle el agua en Sucre

En video quedó registrada la violenta reacción de una mujer que trató de evitar que le suspendieran el servicio de agua potable, la sorpresa fue para los operarios cuando se dieron cuenta que la persona que los amenazaba con un machete era nada más ni nada menos que la madre de la alcaldesa del municipio de Sincé (Sucre).

La mujer que aparece en el video histérica tratando de evitar que le suspendan el servicio de agua con machete en mano, trataba de intimidar a los operarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado para evitar que la dejaran sin el preciado líquido aunque debe 54 meses.

‘’No está cumpliendo con sus deberes de pago ni con los deberes de la instalación del medidor para hacer un uso responsable del recurso hídrico’’, indicó el gerente de Adesa, Fabio Araque.

La adulta mayor aseguró que es una mujer de Dios y que no ha cancelado las facturas por los líos que presenta la empresa a cargo de generar el servicio

‘’Nunca en la vida había hecho esto, pues se dio en el momento, cuando vi a los tipos que me estaban quitando el servicio, es más cuando me dijeron que donde ellos estaban quitando el agua eso no era mío era del gobierno; ¿cómo qué no es mío?, si por ahí me cruza el agua’’, aseguró Olga Montes, protagonista del hecho.

Adesa, empresa prestadora del servicio, aseguró que las agresiones a los funcionarios son frecuentes por lo tal decidieron instaurar una denuncia penal; la alcaldesa de este municipio, quien es hija de la adulta mayor prefirió no referirse al tema.

Según datos de la empresa prestadora del servicio de agua potable, la oposición a la colocación de los medidores provoca un desperdicio del 60 % del agua que llega al municipio de Sincé, lo que no permite que sus habitantes tengan agua las 24 horas.

