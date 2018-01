SOS en Puerto de Barranquilla por urgencia en dragado en canal de acceso a terminal

En marzo de 2017 Cormagdalena declaró la caducidad del contrato con Navelena, decisión que confirmó en abril y a la fecha aún no se define la nueva APP para el río Magdalena.

“Ahora cuando sucede lo que sucede con la APP anterior, sucede la liquidación de Navelena, nos da la oportunidad de mejorar la nueva APP porque se incluyeron cosas que no estaban incluidas anteriormente. Pero resulta que el Gobierno nacional no se pronuncia. No parece que haya interés en el Gobierno de sacarla adelante”, aseguró René Puche, gerente del Puerto de Barranquilla.

Los portuarios proponen que se deben buscar herramientas para garantizar la estabilidad de la navegabilidad y se propone una draga 24 horas al día para el puerto.

Es posible, es algo que hemos venido analizando. Es una propuesta que está sobre la mesa agregó.

Para el gerente del Puerto de Barranquilla se mantiene la incertidumbre pese a que Cormagdalena se comprometió con partidas presupuestales antes de que se defina la nueva APP.

“Este año la preocupación continúa con respecto a la falta de decisión del Gobierno frente a la APP. Si bien es cierto que ahora se está liquidando o se le dio cristiana sepultura a Navelena, yo pienso que esto no impacta la falta de decisión del Gobierno. Es importante ya salir del tema Navelena. Echarle arena a ese tema, pasar la página y salir adelante”, sostuvo.

Por los problemas en el canal de acceso, en 2017 se dejaron de recibir en el Puerto de Barranquilla unas 350.000 toneladas de carga.

“Para el Puerto de Barranquilla significaron unos $12.000 millones que no es una suma pequeña, lo mismo sucedió en otras terminales. Y los que más sufren son los importadores”, añadió el gerente.

En 2017, según la Capitanía de Puerto de Barranquilla, sumando horas y días se concluye que el puerto de esta capital operó con restricciones 8 de los 12 meses del año.

“Cuando el contrato se firmó en el año 2014, el contrato se firmó en nuestra terminal. El contrato de navegabilidad con Navelena, nosotros veíamos y sentíamos esa prioridad que el Gobierno le estaba dando a la navegabilidad sobre el río ya que eso conlleva a una mejor competitividad en temas de comercio exterior”, finalizó.