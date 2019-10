Procuraduría abre indagación contra el alcalde de Medellín por presunta participación en política

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, por presunto proselitismo a favor del candidato Santiago Gómez Barrera, quien en su publicidad se presenta como “El de Fico”.

“Como alcalde de Medellín no he participado ni participaré en política. Soy respetuoso de la democracia y soy respetuoso de los procesos electorales. Pero además también soy respetuoso de los órganos de control. Y cualquier atención y respuesta que tenga que dar a los órganos de control, pues siempre he estado dispuesto y siempre estaré dispuesta a darla”, indicó el mandatario.

En comerciales de televisión del candidato es usada la imagen del actual alcalde. Al igual que en vallas que apenas estuvieron instaladas unas horas, porque fueron desmontadas.

“Las vallas no sé quién las colocó. No las pusimos nosotros, ni la campaña”, explicó Santiago Gómez, candidato a la alcaldía de Medellín.

La Misión de Observación Electoral en Antioquia también analiza el tema.

“Es necesario saber y reconocer si efectivamente el alcalde de Medellín está haciendo proselitismo. Si está involucrado en este tema de campaña política. Es necesario que la Procuraduría se pronuncie porque podría estar generando precedentes para futuras campañas”, manifestó Verónica Tabares Muñoz, coordinadora MOE Antioquia.

En redes sociales circulan fotografías de actuales contratistas de la Alcaldía de Medellín con camisetas de la campaña de Gómez; la Procuraduría también les abrió indagación.

“Yo no invito a funcionarios ni a contratistas, ni los presiono, ni los llamo, simplemente van a esos recorridos”, agregó el candidato.

Seis de doce secretarios de despacho han renunciado recientemente a sus cargos para hacer parte de la campaña del movimiento de “Seguimos Contando con Vos” del candidato Santiago Gómez. Hoy adhirieron los exsecretarios de Cultura, Infraestructura y Participación Ciudadana, quienes se unen a los de Desarrollo Económico, Educación y Juventud.

Yolanda Bedoya