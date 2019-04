Presidenta de la Corte Constitucional pide investigar sobre presuntas chuzadas

La presidente de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, anunció que le envió a la Policía, la Fiscalía y la Dirección de Inteligencia una carta requiriendo información sobre presuntas chuzadas.

“Una solicitud de información a tres entidades que tienen la averiguación, la posibilidad de hacer las averiguaciones de quiénes podrán ser objeto o no de interceptaciones. Nosotros tenemos pues la preocupación, no tenemos pruebas, no es un debate que esté asociado a una situación verificable desde nuestra capacidad; será la Fiscalía, la Policía y la Dirección de Inteligencia los destinatarios de estas cartas”, indicó Gloria Ortiz, presidente Corte Constitucional.

Señala Ortiz que la Sala Plena de magistrados manifestó su preocupación porque posiblemente están escuchando lo que hablan vía telefónica.

“Yo creo que esta no es una sensación solamente de los jueces, no es solamente una sensación de los magistrados, a veces los ciudadanos también decimos será que nuestras conversaciones están escuchadas, a veces uno siente que cuelgan una línea o que suena raro, no sabemos”, agregó la presidenta.

La presidente de la Corte Constitucional asegura que no sabe de dónde provienen estas presuntas interceptaciones.

“En esa sesión del jueves no se hicieron señalamientos especiales, no se dijeron de agencias extranjeras, no se hicieron señalamientos particulares”, añadió.

Asegura Gloria Ortiz que hay preocupación porque pareciera que el país estuviera volviendo a esa época donde eran chuzados periodistas, opositores y magistrados.

Javier Ramírez