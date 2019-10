Ofuscada y entre lágrimas, así rompió su silencio la hija de Aida Merlano tras ser dejada en libertad

La tarde de este martes quedaron en libertad la hija de la prófuga exsenadora Aida Merlano, Aida Victoria Merlano Manzaneda, y el odontólogo Javier Cely, quien la atendió minutos antes de su fuga. Tras conocer la noticia y a la salida del juzgado, la joven habló con los medios de comunicación y aseguró que está muy emocionada.

“Desde el principio de todo esto he tratado de ponerme la cara más dura, porque en medio de todo sé que mi mamá tal vez me está viendo y no quiero que ella se lleve la imagen de que su hija es una débil, siempre me crio para ser una mujer fuerte y aquí estoy”, indicó Merlano Manzaneda.

Asimismo, señaló que la justicia estuvo de su lado. “Creo que cuando el fiscal dijo que nosotras nos estábamos burlando de la justicia era él quien descaradamente se quería burlar de la justicia porque me quiso utilizar, quiso utilizar el dolor de una pobre madre, que quién sabe dónde esté, para que se entregara”, añadió.

Sobre su captura, sostuvo que se dio de una forma “espantosa”. “Yo no sabía, en el momento en que me capturaron, que se trataba de una orden de captura en mi contra, honestamente pensé que me habían mandado a matar”, aseguró.

Finalmente, pidió disculpas a todos los que se sintieron ofendidos por los actos de su madre Aida Merlano, pero aclaró que ella no es su madre y que no tiene por qué pagar sus culpas.

“No pienso salir del país, no me voy a esconder de nadie, estoy dándole la cara a la justicia”, concluyó.