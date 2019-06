Hay incertidumbre en el mundo de las comunicaciones por la decisión que la Comisión de Regulación de Comunicaciones pueda tomar sobre si Claro, es o no, un operador dominante.

Claro una de las empresas con mayor inversión en Colombia, insiste que el concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio debe ser tenido en cuenta.

“Uno, no existe ninguna evidencia de dominancia por parte de ningún operador en el mercado, dos, no hay problemas de competencia en el mercado y tres, el tamaño no es un indicador de dominancia. No hay que confundir dominancia con tamaño”, sostuvo Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil Colombia.

Los directivos expresaron preocupación por la presión, que según ellos, se estaría ejerciendo al interior de la Comisión de Regulación.

“Nos preocupa mucho la presión que se está dando para que la comisión actual tome esta decisión, por efecto de la Ley que fue aprobada en el Congreso y por recomendaciones, justamente de estamentos internacionales, es que se debe dar ese cambio a una Comisión de Regulación convergente que este viendo la totalidad y la interioridad del mercado”, agregó Archila.

Sin embargo, otros operadores como Movistar y Tigo, insisten en que es necesario que haya una regulación para garantizar una igualdad de competencia.