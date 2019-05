Atención a venezolanos le cuesta al país cerca de 1 billón de pesos

El superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, encendió las alarmas y calificó como un desastre lo que está ocurriendo en materia económica con el sistema de salud nacional respecto a la atención de ciudadanos venezolanos.

“Tenemos hospitales de frontera y hospitales en muchas regiones del país que el 60 % de la facturación hoy es de población venezolana, financieramente es un desastre para el país que consideró que al paso que vamos podría costarle al país cerca de un billón de pesos la atención de los hermanos venezolanos, lo malo es que los recursos no son suficientes pero tenemos que seguir atendiendo a los venezolanos, no podemos no darle la mano a los hermanos venezolanos”, indicó Aristizábal.